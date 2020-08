Just Dance 2021 : une annonce pop-acidulée avec plein d'extraits en vidéos

2020 ne dérogera pas à l'appel de Just Dance et Ubisoft le confirme une fois encore avec l'annonce du nouvel épisode prévu pour le 12 novembre prochain. A cette occasion, l'éditeur français n'a pas manqué de partager le trailer d'annonce, de multiples extraits des morceaux qui seront sur la galette , mais aussi les détails de son contenu. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on aura droit à 40 nouvelles chansons, toujours aussi variées dans leur genre, puisqu'on tapera aussi bien dans le Billie Eilish, le Sean Paul, mais aussi le Twice, grande figure de la K-Pop de ces dernières années. Il y en aura vraiment pour tous les goûts musicaux.Cette année, les développeurs d'Ubisoft Montreuil ont décidé d'intégrer un mode rapide, le Quickplay, qui permettra de danser rapidement sans avoir à passer des dizaines de minutes entières dans la tracklist puisque c'est l'I.A. qui choisira une liste de lecture aléatoire. Le fameux mode "World Dance Floor" a été amélioré nous dit-on, avec la possibilité de s’affronter lors de tournois permanents, sachant que les matchs auront lieu entre des joueurs de même niveau afin de proposer des battles de danse équitables. Just Dance 2021 sera aussi l'occasion pour les développeurs de faire revenir des modes qui avaient disparu dans les précédentes éditions tels que :

- Le mode Sweat qui consiste à danser dans l'objectif de brûler des calories brûlées.



- Le mode Kids qui a été pensé pour que les jeunes enfants commencent à apprendre à danser, avec des chansons et des chorégraphies adaptées à leur âge pour que l'expérience reste agréable et non une torture.



- Le mode co-op qui permet de jouer à deux et de cumuler les scores.



Bien sûr, le catalogue en ligne Just Dance Unlimited sera toujours de mise, d'autant que le nombre de morceaux s'élève à 550 chansons, sachant que de nouveaux morceaux sont intégrés tout au long de l'année. A noter que chaque exemplaire de Just Dance 2021 donne accès à un mois d’accès gratuit à Just Dance Unlimited. Vous savez tout.