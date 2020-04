Jurassic World Aftermath : un nouveau jeu visiblement dans les tuyaux

Malgré le fait que la franchise soit revenue sur le devant de la scène avec les films Jurassic World, dont le troisième est actuellement en cours de tournage (du moins, il l'était avant que la crise sanitaire ne pointe le bout de son nez), on ne peut pas dire que les jeux vidéo Jurassic Park courent les rues. D'un autre côté, réaliser un véritable Turok-like n'est pas évident et c'est bien pour cela que Frontier Developments s'est tourné vers le jeu de gestion avec Jurassic World Evolution en 2018 : néanmoins, il semblerait qu'Universal nous prépare une autre surprise puisque la firme vient de déposer le nom de "Jurassic World Aftermath", fraîchement repéré et mis en lumière par Jurassic Outpost . Peu d'informations sont données sur la plateforme de dépôt de marque, si ce n'est qu'il s'agit bien d'un jeu vidéo à destination du PC, des consoles et du mobile, sans en préciser la nature pour autant.Notons qu'un projet fan-made portant l'exact même nom était justement en chantier, tandis qu'un titre Jurassic World Survivor était en développement dans les couloirs de Cryptic Studios dès 2015.... avant d'être annulé. Pour l'heure, on ne sait pas si cet "Aftermath" en reprendra quelconque initiative ou s'il s'agit d'une expérience totalement inédite : il va falloir patienter encore un peu désépaissir tout ça.