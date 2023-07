Jujutsu Kaisen : un jeu de baston en 2v2 arrive, voici le 1er trailer de gameplay

Jujutsu Kaisen Cursed Clash, qui est donc le premier jeu de baston adapté de l'oeuvre de Gege Akutami, actif depuis 2018. Prévu sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch à une date indéterminée, Jujutsu Kaisen Cursed Clash nous permettra de nous affronter dans des combats en 2v2, avec possibilité de jouer en local sur son canapé, mais aussi avec une fonction en ligne. Selon l'équipe qu'on formera, il sera possible de profiter de synergie entre les personnages, qui profiteront alors de pouvoirs et d'attaques exclusives selon les combinaisons. C'est le studio

Cette nuit, à l'occasion d'un showcase retransmis en live, Bandai Namco Entertainment a fait l'annonce d'un nouveau adapté d'un manga et qui va venir enrichir son catalogue. Ce jeu-là, c'estByking qui est aux commandes de ce titre, et qu'on connaît pour les jeux My Hero Academia. Voici le premier trailer de gameplay.