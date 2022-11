I Am Jesus Christ : le gameplay a enfin été dévoilé, ça fait tout de suite moins rêver

Annoncé en 2019 un peu à la surprise générale, I Am Jesus Christ nous avait donné des nouvelles de sa campagne Kickstarter en janvier 2021. On avait appris à ce moment-là qu'un Prologue sortira avant le jeu final afin de permettre aux joueurs et aux contributeurs de tester un peu le gameplay. Après près de deux ans de silence-radio, les développeurs du studio SimulaM sont de retour avec plusieurs nouvelles. La première, c'est que le Prologue sera lancé sur Steam le 1er décembre prochain, ce qui risque d'attirer un bon paquet de streameurs sans doute curieux de découvrir les premiers pas de Jesus après sa résurrection. Deuxièmement, on a enfin droit à une vidéo de gameplay, qui permet enfin de voir à quoi ressemblera véritablement le résultat final.Clairement, on est loin du rendu des premières vidéos en 2019 (et même l'année dernière), où le jeu affichait une plastique plus séduisante. En lieu et place en 2022, on a affaire à un titre à la réalisation complètement obsolète et aux animations archaïques. Alors certes, les développeurs nous avaient averti qu'il s'agissait d'un jeu au financement réduit, mais difficile de ne pas se dire qu'il y a tromperie sur la marchandise.Passé la déception, on vous rappelle que I Am Jesus Christ est un jeu inspiré des histoires du Nouveau Testament qui va permettre de découvrir tous les aspects de la vie de Jésus, de son baptême à sa résurrection. On voit le fils de Dieu transformer l'eau en vin, soigner un enfant blessé ou donner de l'espoir à des gens déséspérés. Le prologue donnera accès à une version courte et gratuite du jeu, dans laquelle les joueurs exploreront l'ancienne Nazareth et le mode de vie de cette époque. Il sera aussi possible d'arpenter les différents endroits où Jésus-Christ a marché et accompli ses miracles.Et oui, on sera tenté par Satan dans le désert et il faudra lutter pour rester dans le droit chemin. Autrement, sachez que le prologue proposera 2 modes de jeu : un mode normal pour les joueurs expérimentés et un mode histoire pour les nouveaux joueurs qui ne veulent pas de gros défis. La durée estimée du prologue est supérieure à 1 heure de jeu, mais les développeurs précisent que cette démo durera plus longtemps si on cherche à tout explorer. La version complète de I Am Jesus Christ quant à elle devrait être lancée au premier trimestre 2023.