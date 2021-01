I Am Jesus Christ lance son Kickstarter, de nouvelles images de gameplay

C'était il y a un an déjà : le studio polonais PlayWay nous révélait l'existence de leur nouveau jeu : I Am Jesus Christ, un jeu dans lequel on incarne le fils de Dieu en vue subjective. L'idée derrière ce titre qui sort de ce que le jeu vidéo nous a habituén, c'est de pouvoir revivre les plus grands moments de l'homme qui a cotoyé Dieu et revenir sur Terre pour donner espoir aux hommes et aux femmes. Ce titre, qui s'inspirera des récits bibliques du Nouveau Testament, s'était illustré à Noël dernier avec un nouveau trailer dédié et aujourd'hui, on apprend qu'une campagne Kickstarter va être officiellement lancée dans quelques mois ; en 2021 et il est possible de laisser son adresse email pour être averti dès lors que la page sera ouverte.







Mais ce n'est pas tout, on apprend aussi que le jeu va bénéficier d'une "Prologue", qui sortira aux alentours de juin ou juillet 2021, permettant de se faire idée du jeu et de son gameplay. Alors s'il ne faudra pas s'attendre à une grosse production AAA, le jeu tentera de proposer des thèmes qui sortent de l'ordinaire, notamment dans le jeu vidéo où la religion n'est jamais vraiment abordée de manière réaliste. Le sera-t-il avec I Am Jesus Christ ? Réponse à la sortie du jeu.