Bien que les deux Hotline Miami soient disponibles sur PS4 et PC depuis belle lurette, la pauvre Xbox One, elle, semble rester malheureusement en retrait. Enfin, pas pour longtemps à en croire Devolver Digital, l'éditeur en charge de l'excellente franchise, qui s'adonne à un teasing évident sur Twitter.IOl y a effectivement peu de chance que la firme pose ce genre de question de façon totalement anodine... et l'on s'attend donc à ce que la Hotline Miami Collection pose les armes sur la machine de Microsoft prochainement. Peut-être dans le Xbox Game Pass ?