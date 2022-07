Horse Tales La Vallée d’Émeraude : un open world dans un monde équestre, trailer et détails

Horse Tales : La Vallée d’Émeraude, Microids nous proposer de nous embarquer dans une aventure hippique, à travers un monde ouvert, avec la promesse de longues balades à cheval, mais aussi des rencontres humaines. Il sera aussi question de rénover une demeure, celle de la famille,

Ça ne chôme pas du côté de Microids qui enchaîne les annonces en tous genres. Cette fois-ci, il est question d'un jeu destiné à un public précis, les jeunes filles qui aiment l'équitation et s'occuper de sex chevaux, sans vouloir faire de sexisme bidon. En effet, avecen améliorant, construisant et en personnalisant tous les bâtiments qui constituent le domaine, de la grande maison aux écuries, en passant par les fermes autour mais aussi les décorations intérieures. Devéloppé par le studio Aesir Interactive,pprivoiser et prendre soin de ses chevaux, sachant qu'on pourra aussi croire et capture des cheveux sauvages. Reprenant l'aspect cel-shading pastel de Zelda Breath of the Wild, le jeu ne profite malheureusement pas de la même qualité d'animations concernant les chevaux. Là où Nintendo avait détaillé à fond les mouvements des canassons, dans Horse Tales : La Vallée d’Émeraude, c'est saccadé dès lors que le chevel se met à galoper ou sauter. Les environnements naturels devraient cependant rattraper ce défaut.La sortie de Horse Tales : La Vallée d’Émeraude est attendue pour la fin d'année sur PC, PS4, PS4 et Nintendo Switch.