Horizon 3 : Guerrilla confirme que le jeu est en développement, premières infos

Alors que le DLC solo "Burning Shores" de Horizon Forbidden West fait couler beaucoup d'encre (avec un review bombing massif de la part des joueurs), l'avenir pour la licence Horizon est on ne peut plus radieux. Dans une prise de parole du studio Guerrilla, on apprend que Angie Smets, la co-directrice du studio, quitte ses fonctions pour rejoindre Hermen Hulst au sein des PlayStation Studios. Elle sera en charge de la stratégie de développement, ce qui implique un véritablement changement au sein du studio néerlandais. Il faudra au moins trois personnes pour reprendre le poste de Angie Smets, et ce sont Joel Eschler (directeur de production), Hella Schmidt (general manager) et Jan-Bart van Beek (directeur artistique) qui vont se partager les tâches.En plus de nous informer de ces changements de poste, Guerrilla Games annonce vouloir élargur le monde d’Horizon avec la mise en production des nouvelles aventures d’Aloy, en plus d'un jeu multijoueur en ligne, lui aussi en développement. Grosso modo, Horizon 3 est bel et bien prévu sur PS5 et il faudra attendre encore quelques années avant de pouvoir le découvrir. Rien de bien surprenant quand on sait ce qu'il se passe à la fin des événements de Horizon Forbidden West et cette fin ouverte qui avait évidemment pour but d'étendre l'univers de la licence. Bref, si vous aimez Aloy et les monstres mécaniques, vous allez sans doute être ravis de ces nouvelles annonces.Voici le message d'Angie Smets

Salut tout le monde,

Nouvelles excitantes! Après presque 20 années incroyables chez Guerrilla, je me lance dans une nouvelle aventure en tant que responsable de la stratégie de développement chez PlayStation Studios.



Ces deux dernières décennies chez Guerrilla ont été un rêve absolu. Je me sens privilégié d'avoir travaillé aux côtés de certaines des personnes les plus intelligentes et les plus cool de l'industrie. Je suis tellement reconnaissant pour tout ce que j'ai appris aux côtés de tous les autres guérilleros. Nous avons tant accompli en équipe, et je suis incroyablement fier de tous les jeux que nous avons livrés ensemble.



Un merci spécial à Jan-Bart van Beek et Michiel van der Leeuw. C'est comme si c'était hier que nous cherchions comment fabriquer et expédier le premier Killzone. Nous ne savions pas que nous finirions par diriger ensemble Guerrilla. Vous êtes devenus comme des frères pour moi, et il n'y a aucun moyen de vous remercier assez. Tu vas beaucoup me manquer.



Je ne pourrais pas être plus heureux que Joel Eschler et Hella Schmidt rejoignent l'équipe de direction de Guerrilla aux côtés de Jan-Bart van Beek. J'ai pleinement confiance en leur leadership alors qu'ils orientent Guerrilla vers un avenir radieux, élargissant le monde d'Horizon avec la prochaine aventure d'Aloy et notre projet en ligne passionnant.

Et avec Michiel se concentrant sur la technologie et la stratégie futures du moteur Decima, je ne doute pas qu'ils obtiendront un succès encore plus grand. (Pour ceux qui souhaitent rejoindre cette équipe incroyable, consultez les postes vacants ici : https://lnkd.in/g24ZxyC ).



Heureusement, je ne regarderai pas le brillant avenir de Guerrilla de trop loin, car je serai toujours basé ici à Amsterdam. Et alors que je commence ma nouvelle aventure, je suis ravi d'avoir l'opportunité de travailler avec les équipes incroyablement talentueuses du monde entier qui forment PlayStation Studios.



Guérilla, merci pour 20 années inoubliables. Je ne peux pas attendre la suite !