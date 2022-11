Honor of Kings World : entre Zelda Breath of the Wild, FF XV et Monster Hunter, le nouvel Action-RPG de Tencent

Annoncé il y a déjà un an, Honor of Kings World fait son grand retour avec une nouvelle grosse vidéo de gameplay. L'occasion de découvrir les évolutions faites depuis une douzaine de mois par le studio TiMi Studio pour le compte de Tencent Games. Pour l'heure, on ne sait toujours sur quelles plateformes le jeu sortira, ni quand d'ailleurs, même si on se doute fortement que ce Honor of Kings World débarquera sur PC et consoles new gen. Car Tencent Games mise énormément sur ce titre, souhaitant marcher sur les plates-bandes de Genshin Impact, aussi bien en termes de popularité que de succès critique. Pour celles et ceux qui ne connaissent Honor of Kings World, sachez qu'il s'agit d'un MOBA qui connaît déjà un succès monstre en Chine, avec plus de 145 millions de joueurs actif à la date arrêté de Mars 2022. Le potentiel est donc énorme et les ambitions internationales importantes.Dans cette nouvelle vidéo de gameplay, on constate que le jeu emprunte énormément aux Action-RPG qui ont connu un certain succès auprès des joueurs. Paravoile façon Zelda Breath of the Wild, des gros monstres à combattre rappelant Monster Hunter, un système de combat qui s'inspire de Final Fantasy XV avec notamment cette téléportation qui permet d'aller au plus près des ennemis en quelques secondes, Honor of Kings World mise sur l'action brutale et dynamique. Les environnements annoncent également du bon à venir, avec pas mal de relief dans l'open world, des grottes (donjons ?) à visiter et la possibilité pour les personnages choisis (plusieurs visiblement) la capacité de se transformer et de faire usage également d'armes à feu, par le biais d'exosquelettes. D'ailleurs, on pourrait y voir aussi une certaine inspiration de Xenoblade chronicles aussi. Bref, un jeu qui n'a pas beaucoup de personnalité, mais qui s'annonce ultra prometteur dans son exécution. Et parfois, c'est largement suffisant pour éblouir l'assemblée. Pas de date de sortie pour l'heure, mais il se dit en coulisses que Tencent Games mise beaucoup sur ce Honor of Kings World.