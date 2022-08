Homeworld 3 : du gameplay inédit apparaît pendant la gamescom 2022

Toujours aucune date de sortie en vue pour Homeworld 3, mais des nouvelles en provenance de la gamescom 2022, puisque le jeu a fait une petite apparition lors de l'Opening Night Live. L'occasion de rappeler que cet épisode a changé de crèmerie, que c'est Gearbox Publishing qui l'édite et que c'est le studio Blackbird Interactive qui est au développement. Ce dernier rappelle à quel point la licence possède une attraction toute particulière et pour rendre hommage à cette série qui a vu le jour en 1999, de nouvelles mécaniques de gameplay ont été ajoutées, comme la présence de tactiques de couverture, une interface utilisateur plus claire et des commandes plus simples d'utilisation. Côté histoire, la campagne de Homeworld 3 nous entraînera après l'âge d'or du commerce et de l'exploration galactique qui a suivi la découverte de l'ancien réseau de portails de saut par Karan S'Jet. Aujourd'hui, une obscure menace connue sous le nom de l'Anomalie se répand, engouffrant aussi bien les portails que les planètes dans ses ténèbres. Imogen S'Jet, successeure de Karan, est la seule à détenir la clé pour résoudre ce mystère et assurer le futur de la galaxie. Bien sûr, en sus de la campagne solo, Homeworld 3 sera aussi jouable en multi, avec en prime un nouveau mode roguelike coopératif. En attendant la sortie pour le seconde semestre 2023, voici une nouvelle vidéo donc.