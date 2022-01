Hitman Trilogy : la compilation annoncée, disponible dans le Xbox Game Pass

D'ici quelques jours, HITMAN 3 fêtera ses 1 an d'existence et ce fut l'occasion pour le studio IO Interactive de révéler la feuille de route en 2022 de tout le contenu qui va ponctuer cette Saison 2. Un stream spécial a donc été organisé pour annoncer l'arrivée de nouveaux modes de jeu comme ce rogue-like qui va changer pas mal la perception du jeu, l'arrivée de Hitman VR sur PC, mais aussi l'annonce de HITMAN Trilogy et dont la sortie est imminente. En effet, dès le 20 janvier prochain, il sera possible de mettre la main sur cette compilation qui regroupe les 3 épisodes donc et qui sera disponible sur Steam, Epic Game Store, mais également en day one sur le Xbox Game Pass. De quoi rendre heureux les abonnés au service de Microsoft et de commencer l'année sur une bonne note.