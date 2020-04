Hitman GO : le jeu gratuit sur iOS et Android, dépêchez-vous d'en profiter

D'abord sorti en 2014 sur iOS et Android puis deux ans plus tard avec une Definitive Edition sur PC, PS4 et PS Vita, Hitman GO s'était imposée comme une bien chouette version de notre tueur à gages favori, misant sur une vue isométrique et du tour par tour bien ficelé. Six ans plus tard, et certainement à l'occasion du confinement ayant actuellement lieu, Square-Enix régale et annonce la gratuité du jeu sur mobiles : direction donc l'AppStore et le Play Store de Google pour télécharger l'application sans dépenser le moindre copeck au lieu des 6,99 euros exigés. Clairement, c'est bon à prendre et c'est surtout complètement temporaire : on ne sait pas combien de jours ou d'heures l'offre durera et nous vous conseillons donc d'en profiter rapidement, même si vous ne comptez pas y jouer tout de suite. Vraiment.