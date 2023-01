Hi-Fi Rush : c'est le nouveau jeu des créateurs de The Evil Within et il est dispo tout de suite !

Developer_Direct cette nuit concernant les jeux Xbox & Bethesda à venir. Un nouveau format, fortement inspiré des Nintendo Direct et autres State of Play de Sony, afin de mettre en avant les annonces et les jeux en cours de développement, mélangeant trailers, sessions de gameplay et interventions de développeurs. Parmi les nouveaux jeux annoncés, un certain Hi-Fi Rush a particulièrement retenu notre attention. Et pour cause, il s'agit du nouveau titre des laboratoires Tango Gameworks, les créateurs de The Evil Within et Ghostwire Tokyo. L'autre particularité de ce jeu, c'est qu'il est aussitôt disponible sur le Xbox Game Pass au moment de son annonce. Une belle surprise de la part de Microsoft qui régale pas mal sa communauté avec ce genre d'annonces surprises. Jeu d'action ayant pour thème la musique et le rythme, Hi-Fi Rush nous fait aussitôt penser au No Straights Road de Metronomik sorti en 2020, et qu'on avait suivi tout le processus de doublage en Malaisie.







Dans Hi-Fi Rush, on incarne Chai, un jeune adulte passionné de musique et de rock'n roll, mais qui a du mal à se faire une place dans une ville où les jeunes talents ont du mal à briller. Ce dernier va devoir prouver le contraire et se battre contre des institutions représentées par des boss à abattre. Oui, dit comme ça, on dirait bien que Tango Gameworks a tout repompé des Malaisiens de Metronomik, en plus ambitieux et avec plus de moyens aussi. Les combats se feront évidemment selon le rythme musical qui passe, mais que les joueurs les moins rythmés se rassurent, Hi-Fi Rush reste un jeu d'action avant tout. Le jeu est donc déjà disponible sur le Xbox Game Pass, sinon, il vous en coûtera 30€ si vous n'êtes pas abonné au service.























Comme promis, Microsoft avait organisé son premier