Hercule Poirot The London Case : voici les images du nouveau jeu de Microids

Deux ans après Agatha Christie Hercule Poirot The First Cases, Microids et le studio Blazing Griffin nous annoncent une suite, à venir dès cet été sur PC et consoles. L'annonce vient d'être faite par l'éditeur français qui complète ce reveal par les premières images du jeu. Pas de surprise, elles sont dans la continuité du premier épisode sorti en 2021, avec une histoire qui reprendra le style et le surtout le ton d'Agatha Christie. En plus de Hercule Poirot, cette suite nous permettra aussi de voir Arthur Hastings à l'oeuvre et enquêter sur une histoire de vol au beau milieu de Londres. Comme d'habitude, il va falloir observer, écouter et surtout recueillir de nombreux témoignages pour faire avancer l'enquête. Les développeurs précisent que le gameplay s'est affiné avec un nouveau système de puzzle qui permet de repérer les incohérences sur place. Pour le reste, on retrouvera les fameuses cartes mentales qui permettent de faire appel aux célèbres petites cellules grises de Poirot afin de construire des cartes mentales stimulantes et ensuite dessiner les liens corrects qui permettront de résoudre l'affaire.

Visuellement, Hercule Poirot : The London Case promet d'être plus détaillé, de profiter d'effets météorologiques et d'un sound design plus immersif. Et histoire d'aller jusqu'au bout, sachez que le jeu sera entièrement doublés en français, anglais, et allemand. La sortie de Agatha Christie - Hercule Poirot : The London Case est attendue pour l’été 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, et Nintendo Switch.