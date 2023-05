Agatha Christie Hercule Poirot The London Case : un premier trailer sans gameplay révélé

Agatha Christie - Hercule Poirot : The London Case daigne enfin nous révéler sa toute première vidéo. Courte (elle fait moin d'une minute), elle a pour but d'installer une ambiance, une atmosphère, et ne révèlera rien de son gameplay, même si on peut d'ores et déjà le deviner. C'est toujours développé par le studio

Annoncé le mois dernier avec juste quelques screenshots,Blazing Griffin, déjà aux commandes du premier épisode, et ce nouveau chapitre des enquêtes de Hercule Poirot, nous promet un jeu fidèle au ton d'Agatha Christie. L'histoire nous parlera du vol d'une œuvre d’art qui aurait dû être exposée à Londres. Comme d'habitude, pour élucider ce mystère, il faudra explorer les environnements, chercher des indices et bien sûr interroger des suspects et des témoins. La sortie de ce Agatha Christie - Hercule Poirot : The London Case est attendue pour le 29 août prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.