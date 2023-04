Harry Potter Quidditch Champions : un nouveau jeu multijoueur, première vidéo

Calling all Beaters, Chasers, Keepers, and Seekers! Harry Potter: Quidditch Champions limited playtest signups are live now! Sign up at https://t.co/E9cQekLOzV. #QuidditchChampions pic.twitter.com/AQhKfg4NKD — Warner Bros. Games (@wbgames) 17 avril 2023

Harry Potter est définitivement redevenu une licence qui compter pour Warner Bros. Alors que Hogwarts Legacy continue de faire un carton monstrueux à travers le monde et qu'une série télé a été confirmée pour rebooter la franchise, voilà qu'on apprend qu'un nouveau jeu vidéo arrive dans les prochains mois. Il s'agit de Harry Potter Quidditch Champions, un titre orienté multijoueur et qui nous permettra de nous affronter dans le sport préféré des sorciers de Poudlard. De quoi être un brin énervé quand on sait que le Quidditch n'a pas été intégré dans Hogwarts Legacy, et dieu sait qu'il aurait pu prolonger l'expérience de manière significative. Non, il faudra donc se tourner vers ce qui semble être une simulation sportive, avec un aspect fortement compétitif afin de défendre les couleurs de sa maison dans des affrontements sur son balais.



Pour l'heure, les informations sont maigres, tout juste sait-on que ce Harry Potter : Quidditch Champions sortira sur PC et consoles (les plateformes n'ont pas été détaillées), qu'il sera possible de créer son propre sorcier, avec sans doute un arbre de compétences à faire évoluer, mais aussi qu'une connexion internet sera nécessaire pour jouer. Pour le moment, il faut se contenter de cette première vidéo de présentation pour se faire une idée du jeu, et on imagine que le gameplay sera dévoilé en temps voulu. En attendant, Hogwarts Legacy a déjà franchi le seuil des 12 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui correspond à un chiffre d'affaires de 715 millions d'euros selon les derniers chiffres fournis par Warner Bros. Games. Le succès est bel et bien au rendez-vous.