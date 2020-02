Hardspace Shipbreaker : voici le nouveau jeu des créateurs de Homeworld 3, un trailer en prime

En plus de travailler sur Homeworld 3, Blackbird Interactive est également à l'oeuvre sur Hardspace : Shipbreaker. C'est en effet ce que fait savoir le studio canadien via un communiqué officiel, sachant que c'est Focus Home Interactive qui éditera le jeu. Dans la peau d'un ferrailleur galactique employé par l'entreprise LYNX, on devra démanteler et récupérer les pièces d'imposants vaisseaux spatiaux aux quatre coins de la galaxie. Parmi les principales promesses : "un moteur physique plus vrai que nature" et "un système de découpe ultra-réaliste", tout ça "dans un espace de jeu sandbox".Dans un premier temps, le jeu sera proposé en Accès Anticipé à partir de l'été prochain sur Steam. Au départ, il y aura deux classes de vaisseaux spatiaux à démonter, divers outils à améliorer et talents à débloquer, ainsi que le premier acte de la campagne narrative. Bien évidemment, les développeurs assurent que des vaisseaux, des missions, des défis quotidiens, un tableau de classement et le support des mods seront ajoutés tout au long de l'Early Access.Enfin, une présentation de Hardspace : Shipbreaker aura lieu demain (20 février) à 17 heures sur Twitch , juste avant la PAX East (du 27 février au 1er mars) où le jeu aura également droit aux honneurs sur le stand de Focus Home Interactive.