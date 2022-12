Hades 2 : la suite confirmée aux Game Awards, on va jouer Melinoë, une nouvelle héroïne

Il y aura bien une suite à Hades sorti sur PC en 2018, puis sur consoles en 2020 (Switch) et 2021 (PlayStation et Xbox), et c'est aux Game Awards 2022 que le studio Supergiant Games a décidé de faire son annonce. Reprenant le même concept du Rogue-like donjon, Hades 2 sera la suite directe du premier épisode, même si les développeurs précisent qu'on n'aura pas besoin d'avoir terminé le premier épisode pour comprendre les enjeux du deuxième. Cela dit, il est précisé que c'est quand même mieux d'avoir fait le premier pour comprendre les subtilité. Hades 2 changera son personnage principal pour Melinoë, la princesse des enfers, qui est en réalité une sorcière immortelle dotée de puissantes capacités magiques. Il s'agit de la soeur Zagreus du jeu original, et elle va devoir se lancer à l'assaut de Chronos, le Titan du Temps et le méchant père d'Hadès et de ses frères, qui s'est échappé de son emprisonnement dans les profondeurs des Enfers pour faire la guerre à l'Olympe.Côté production, on apprend que Supergiant Games a lancé le développement au début de l'année 2021 et qu'ils sont désormais une vingtaine à oeuvrer sur cette suite. Malgré tout, il est promis un accès anticipé pour 2023, afin de permettre au joueur de faire des tests grandeur nature. Ce qui est assuré en revanche, c'est que ce Hades 2 ne proposera aucun mode multijoueur, le jeu se concentrant sur l'aventure solo, et rien d'autre. Voici le premier trailer dévoilé lors des Game Awards 2022.