GTA IV en version améliorée sur PS5 aussi ? La boulette d'Amazon US ?

Et si Rockstar Games avait prévu de sortir aussi GTA IV sur les consoles next gen ? C'est la question que tout le monde se pose désormais depuis que Amazon US a fait apparaître une fiche dans ses colonnes, avant de la supprimer rapidement. Trop tard pour les internautes qui n'ont pas hésité à prendre une capture d'écran, où l'on voit parfaitement la jaquette PS5 du jeu, qui reviendrait donc sous son format Edition Intégrale. Une version d'ores et déjà sortie sur PS3 et Xbox 360 à l'époque et qui permettait d'obtenir les 2 DLC solo qu'étaient The Lost and Damned et The Ballad of Gay Tony.D'ailleurs, d'après la fiche renseignée par Amazon, le jeu proposerait une résolution en 4K, un meilleur framerate mais aussi des fonctionnalités avec la DualSense, à savoir les retours haptiques et les gâchettes adaptatives. La date de sortie a même été listée au 29 avril 2021, ce qui permettra d'attendre la version next gen' de GTA 5, pas prévue avant fin 2021 et le très attendu GTA VI, qui ne devrait pas arriver de si tôt... Boulette de la part d'Amazon ou fake créé par un fan ? Selon Forbes, son arrivée est très probable...