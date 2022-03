Ghostbusters Spirits Unleashed : un nouveau jeu au gameplay asymétrique, trailer + gameplay

Il n'y a pas qu'au cinéma que les Ghostbusters vont faire leur retour, en jeu vidéo aussi, puisque Sony Pictures et Columbia Pictures viennent en effet de nous annoncer l'arrivée de Ghostbusters : Spirits Unleashed sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One pour la fin de l'année 2022. Pour mettre sur pied sur pied ce nouveau, c'est le studio Illfonic qui a été débauché, histoire de nous proposer quelque chose de nouveau pour la série, moins pour ce que nous offre le studio depuis plusieurs années. En effet, le studio va reprendre sa formule classique déjà adapté à des licences telles que Vendredi 13 et Predator, à savoir un jeu au gameplay asymétrique. Il faut comprendre par là qu'il s'agit d'affrontements en ligne en 1v4, puisque 4 chasseurs de fantômes doivent partir capturer une créature par "game" joué par une personne en solo. Chaque camp bénéficie de ses forces et de ses faiblesses, sachant que le joueur incarnant le fantôme possède plus d'avantages que les autres qui travaillent en équipe. Et comme d'hbaitude, le jeu mélangera vue subjective et vue à la troisième personne, selon le camp choisi.On sait déjà que celui qui jouera le fantôme aura la possibilité de passer à travers les murs, ce qui est plutôt pratique pour échapper à ses ennemis. Il sera possible de prendre possession de certains objets pour les attaquer, mais aussi de détecter leur présence, même à travers les murs. Pratique. Evidemment, qui dit SOS Fantômes dit personnages cultes et on peut s'apercevoir dans le trailer que Winston Zeddemore (Ernie Hudson) et Ray Stantz (Dan Aykroyd) sont de la partie, alors que Peter Venkmen interprété par Bill Murray semble manquer à l'appel. Quant au docteur Egon Spengler, le décès de l'acteur Harold Ramis ne doit pas faciliter l'utilisation des droits d'image. Cela dit, d'autres éléments tels que le QG et la voiture Ecto-1 sera bel et bien, sachant que le jeu prendra place après les événements de Ghostbusters Afterlife.