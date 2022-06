Ghostbusters Spirits Unleashed : Jeuxactu vous propose du gameplay exclusif de la map "Prison"

Ghostbusters Spirits Unleashed s'est présenté à nouveau il y a quelques semaines lors de l'Epic Games Showcase afin de nous présenter quelques uns des fantômes ectoplasmes qu'on devra affronter, mais qu'on pourra également incarner. On rappelle en effet que le titre de Illfonic proposera un gameplay asymétrique dans la droite lignée des jeux multi comme Dead by Daylight, Vendredi 13 ou le prochain Massacre à la Tronçonneuse. Ici, l'équipe de casseurs de fantômes jouera en vue subjective, tandis que celui qui incarnera l'ectoplasme aura la caméra placée derrière son personnage. Un concept qu'on commence à connaître par coeur, d'autant que pour Ghostbusters Spirits Unleashed, c'est le studio Illfonic qui s'est fait débaucher. Aujourdd'hui, le studio a le plaisir de vous proposer cette vidéo de gameplay exclusive, montée par nos soins et qui permet de découvrir la map "Prison" qui récèle de nombreux dédales pour mieux se planquer. Comme on s'en doutait, c'est l'équipes des chasseurs qui doit se coordonner pour tenter d'attraper le fantôme, qui a

Annoncé en mars dernier,la faculté de passer à travers les murs, ce qui est plutôt pratique pour échapper à ses ennemis. Il sera possible de prendre possession de certains objets pour les attaquer, mais aussi de détecter leur présence, même à travers les murs. Pratique. La date de sortie de Ghostbusters Spirits Unleashed n'est toujours pas connue en revanche, mais on sait que le jeu est prévu sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.