Gargoyles Remastered : le jeu culte de la Mega Drive va être restauré, premiers détails

Ce fut de loin l'une des annonces les plus inattendues du Disney & Marvel Games Showcase cette nuit, à savoir Gargoyles Remastered, soit le retour d'un jeu culte de la Mega Drive. Sorti en 1995 et développé à l'époque par Disney Interactive Studios, le jeu adaptait les aventures de ces gargouilles qui faisaient régner la justice la nuit, et dont le dessin animé a bercé de nombreux trentenaires et quarantenaires d'aujourd'hui. Les détails sont bien maigres à ce jour, d'autant que Disney n'a même pas dévoilé une seule image du jeu pendant leur événement. Tout juste sait-on qu'il s'agit de chez Empty Clip Studios qui est aux commandes du projet, un studio qui s'est fait une réputation en termes de remakes de vieilles gloires des années 90. Disney a aussi précisé que ce Gargoyles Remastered proposera des graphismes et un gameplay mis à jour, soit adapté aux canons d'aujourd'hui. On a hâte de voir le résultat.