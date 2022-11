Garfield Lasagna Party : le jeu est disponible et s'offre sa toute première vidéo

Garfield Lasagna Party est enfin disponible sur PC et consoles. Microids a en effet été discret sur ce jeu qui n'a d'ailleurs pas bénéficier d'une grosse campagne marketing. Au point même que la seule et unique vidéo du jeu est disponible aujourd'hui même, le jour de sortie du jeu. Le jeu n'a pourtant rien de honteux vu comme ça, puisqu'il s'agit d'un Mario Party like, où l'on s'amuse à plusieurs (jusqu'à 4 joueurs) dans des défis au nombre de 32 au total. Chaque joueur choisit au préalable son personnage, parmi Garfield, Nermal, Arlène et Odie, et doit ensuite marquer le plus de points dans les épreuves. Se présentant comme un jeu de plateau classique, Garfield Lasagna Party propose des mini-jeux aussi divers que variés.