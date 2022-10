Garfield Lasagna Party : un nouveau party-game par Microids, les premières images

Sans doute l'un des éditeurs les plus prolifiques du moment, Microids nous annonce l'arrivée dans quelques semaines d'un nouveau jeu : Garfield Lasagna Party. Il s'agit d'un party-game qui se déroule dans l'univers du chat le plus célèbre de la pop culture et qui nous permettra de retrouver tout son univers et tous les personnages également (Odie, Arlène et Nermal). Un total de 32 mini-jeux sont annoncés, aussi divers que variés, sachant qu'il sera possible de jouer jusqu'à 4 personnes en local. Développé par Balio Studio, Garfield Lasagna Party est attendu pour le 10 novembre 2022 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Voici un descriptif des challenges prévus dans le jeu.

- Toast party : soyez le premier à attraper le toast, mais attention à la tranche grillée !

- Horde sauvage : échappez à la meute de chiens en évitant les obstacles et franchissez la ligne d’arrivée en premier.

- Poids plume : mémorisez les aliments emballés par vos adversaires, mais faites attention à ne pas avaler de piments ! La personne qui mange le plus remporte le mini-jeu !

- Lasagnes ultimes : tenez les lasagnes le plus longtemps possible pour gagner le plus de points possibles, en utilisant les tomates pour ralentir vos adversaires !

- À parts égales : découpez la pizza de manière à avoir le même nombre de pepperoni sur chaque part !

- Ménage de printemps : utilisez votre balai pour pousser autant d'objets que possible hors de votre zone.

- Sous les projecteurs : collectez un maximum de lasagnes avant que le temps ne soit écoulé, tout en évitant le projecteur de Jon !

- Artiste en herbe : suivez la ligne du mieux que vous pouvez.