Ganryu 2 : la suite du jeu NeoGeo annoncée par PixelHeart, un premier trailer

Fantasme de nombreux joueurs lorsqu'ils étaient enfant ou ado dans les années 90, la NeoGeo restera à tout jamais la console qui pouvait reproduire l'expérience exacte des jeux d'arcade, le sommum technologique du jeu vidéo à l'époque. Avec la fin de l'ère NeoGeo et ce regain autour de la marque SNK, beaucoup de nouveaux studios indépendants tentent leur chance en redonnant un souffle à d'anciennes gloire de l'ex Rolls Royces des machines. DotEmu en est devenu le porte-étendard avec Windjammers 2, Pix'n Love un bon représentant quand il s'agit de sortir des collectors faisant référence aux boîtiers Shockbox de la NeoGeo et PixelHeart s'est aussi fait une belle réputation en rééditant de véritables jeux cartouches AES grâce aux droits de Visco que la jeune entreprise marseillaise a récupérés il y a quelques années.



Après avoir annoncé un Andro Dunos 2, voilà que PixelHeart nous annonce l'arrivée prochaine de Ganryu 2 : Hakuma Gojiro la suite du premier Ganryu, Shinobi-like de la NeoGeo sorti en 1999 au format MVS uniquement. C'est le studio Storybird Games qui se charge de la programmation et le jeu semble même quasiment fini puisque la date de sortie du 22 avril 2022 a été révélée via ce premier trailer. Visuellement fidèle et plus contemporain, ce Ganryu 2 : Hakuma Gojiro s'annonce à la fois varié et pétri de plein de boss fight fantastiques à travers des niveaux qui nous ferony voyager aux 4 coins d'un Japon féodal et fantastique. On a hâte de mettre la main dessus. Il est prévu sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.