Funko Fusion : les figurines Funko Pop vont avoir leur jeu vidéo, voici du gameplay

Jurassic World, Retour vers le futur, Les Dents de la mer, The Thing, Chucky, Battlestar Galactica, Hot Fuzz, Umbrella Academy, Five Nights at Freddy’s, Les Maîtres de l’Univers et Invincible. On apprend par la même occasion que c

haque personnage possède ses propres armes et mouvements spéciaux, et certains sont dotés de capacités uniques pour résoudre des énigmes et découvrir des secrets.



La sortie de Funko Fusion est prévue pour le 13 septembe 2024 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.





Annoncé lors de la Summer Games Fest de Geoff Keighley il y a un peu plus d'une semaine, Funko Fusion a refait une apparition lors du Nintendi Direct du 18 juin 2024. L'occasion de à nouveau du gameplay de ce titre qui semble reprendre le même concept que les jeux LEGO. Des graphismes simples et un brin enfantin, plus de 60 personnages différents à incarner, plus de 20 licences à parodier par dizaines, un gameplay très accessible, on est clairement sur la même formule. Parmi les franchises que possède le jeu, on va retrouver du