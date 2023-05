Friends vs Friends : nouveau trailer et date de sortie, c'est pour bientôt

Annoncé lors de l'Opening Night Live de la gamescom l'été dernier, Friends vs Friends connaît enfin sa date de sortie. C'est en effet le 30 mai prochain sur le jeu arrivera sur PC, sur Steam, au prix doux de 9,99€. De quoi attirer un maximum de curieux qui aimerait voir à quoi ressemble un FPS de de construction de deck, pour un maximum de personnalisation. Mélange de jeu de cartes, de jeu de tir à la première personne et de customisation à outrance, Friends vs Friends mise aussi sur l'aspect animal des avatar mis à disposition. Il y en aura 10 au lancement et le jeu promet un jeu coloré fun et bourré de second degré. En plus de cette date de sortie, l'éditeur Raw Fury a tenu à rappeler les points essentiels de son jeu, avec les modes de jeu qui seront disponibles.







Amis contre amis : Affronte des joueurs du monde entier à 1 contre 1 ou 2 contre 2, ou organise des parties privées avec tes amis. Tu peux même inviter tes amis à regarder ta partie afin de bénéficier de leur soutien.



Un jeu qui a du chien : Fais ton choix parmi plusieurs personnages stylés ayant chacun leurs propres capacités qui améliorent les synergies de ton deck.



Prix bas mais haute qualité = WTF? Afin que tous tes amis puissent se joindre à la partie sans trop se poser de questions, nous avons décidé de proposer un prix très attractif, sans pour autant renier sur la qualité du jeu !



Progresser pour impressionner : Gagne de l'expérience ainsi que de nouvelles cartes et armes en jouant et en réussissant des défis chronométrés.

Améliore ton deck : Obtiens des armes, des pièges et des malédictions, puis améliore ces cartes pour les rendre plus puissantes.



Mises à jour et contenu saisonnier : Du contenu continuera à être ajouté au jeu après son lancement, sous la forme de nouveaux personnages uniques, de cartes, de zones de jeu et d'améliorations de la base.



Personnalisation : Débloque des éléments cosmétiques comme des apparences et des dos de carte pour pouvoir frimer en public !



La maîtrise s'acquiert par la pratique : Affronte des bots pour tester de nouveaux combos de cartes et t'améliorer.