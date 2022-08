Friends vs Friends : entre le FPS et le jeu de cartes, avec un look vintage, 1er trailer

Parmi les jeux qui ont réussi à se faire remarquer lors de la gamescom 2022, et plus précisément lors de l'Opening Night Live, il y avait Friends vs Friends, le nouveau jeu du studio Brainwash Gang, les créateurs de The Longest Road On Earth. Avec sa direction artistique volontairement vintage et son concept atypique qui mélange shooter et jeu de cartes, Friends vs Friends a tapé dans l'oeil de l'éditeur Fury Raw qui l'a pris immédiatement sous son aile. Le trailer nous permet d'ailleurs un premier aperçu du jeu, qui nos demande de choisir son personnage parmi une sélection d'avatars d'animaux (10 au lancement). Ensuite, il faut créer un deck d'armes et de capacités qu'on va mixer par la suite et se lancer dans des maps où on enchaîne les parties en 1v1 ou 2v2. La bande annonce annonce un FPS nerveux, fun et sans prise de tête, avec cette orientation 100% multi où chaque carte tiré ou utilisé octroie des compétences uniques. Le jeu est montré lors de cette gamescom 2022, mais aussi lors de la PAX West le week-end prochain ! Aucune date de sortie n'a été donnée pour le moment, tout juste sait-on qu'il va sortir sur PC et consoles.





Caractéristiques :

Le "Quick Match" redéfini : Jouez avec vos amis ou rejoignez à un match en ligne ; dans tous les cas, chaque bataille vous tiendra en haleine jusqu'à la fin.

Perfectionnez votre jeu : Déverrouillez et améliorez des cartes pour modifier votre deck entre les matchs afin de l'adapter à votre style de jeu (et grimper dans le classement).

Choisissez votre avatar : Jouez l'un des 10 personnages, chacun ayant une capacité unique à apporter au combat...Mais surtout, ils ont l’air cools.

Entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous : Essayez le mode d'entraînement pour vous familiariser avec le jeu ou jouez contre l'IA pour améliorer vos compétences.

Devenez un As : Adaptez-vous rapidement aux cartes que vous avez entre les mains, à l'environnement qui vous entoure et à l'adversaire qui se trouve de l'autre côté de l'écran, même si on vous propose de nouveaux personnages, cartes, cartes et événements après le lancement !