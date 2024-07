Forestrike : Devolver sort un jeu de kung-fu avec un concept jamais vu !

On va incarner un artiste martial, Yu, qui va devoir libérer son pays d’un Amiral maléfique. L'histoire, on s'en fout un peu, ce qui est intéressant, c'est le gameplay et cette mécanique qui consiste à trouver les bonnes techniques pour combattre les ennemis, avec un sens du rythme précis.

En gros, c'est comme si un cascadeur devait apprendre une chorégraphie parfaitement

. Ce qui est bien, c'est qu'il existe de multiples séquences parfaites de mouvements pour obtenir la victoire et pas qu'une seule. Une idée absolument géniale, qui prend forme grâce au

L'été bat son plein, les juillettistes se dorent déjà la pilule sur la plages du Touquet et de Dunkerque et Devolver Digital s'est dit que c'était le bon moment pour révéler l'existence de Forestrike, un jeu d'action typé kung-fu développé par Skeleton Crew.Foresight, une technique méditative qui permet de rejouer un combat à l’infini jusqu’à trouver la séquence parfaite de mouvements. Une fois la chorégraphie travaillée aux petits oignons, Yu va devoir mettre en pratique sa théorie, tout en reprenant les codes du "die & retry". C'est attendu pour 2025 sur PC et Nintendo Switch, sans plus de précisions.