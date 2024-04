Flint Treasure of Oblivion : Microids annonce un RPG Tactique sur Unreal Engine 5, mais ça se voit pas trop

Si Les Fourmis semble être le jeu phare de Microids en 2024, l'éditeur français a toujours quelques cartouches inattendues sous le coude. Aujourd'hui, on apprend en effet l'existence de Flint Treasure of Oblivion, un RPG Tactique dans le monde de la piraterie qui arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series courant 2024, sans plus de précision. C'est le studio Savage Level, lui aussi français, qui s'est attelé à la tâche et qui va permettre aux deux fondateurs du studio que sont Aurélien et Maxime Josse (ils sont frères) "de développer un jeu dans un univers qui les passionne depuis toujours". Bien que le premier trailer annonce un jeu assez niche dans sa cible, les développeurs espèrent toucher le grand public via un gameplay à la fois profond et très accessible.On va pouvoir s'attendre à des mécaniques de combats au tour par tour, sachant que le jeu est allé s'inspirer des jeux de rôle et des jeux de plateau, notamment au travers de jets de dés. Il y aura aussi du deck-building puisque les joueurs pourront aussi utiliser des cartes d’aptitudes et d’attributs pour améliorer les membres de leur équipes et ainsi, prendre l’ascendant sur leurs adversaires. Un trailer accompagne l'annonce et bien qu'il montre quelques images de gameplay, il s'agit avant tout d'une bande annonce d'ambiance et rien d'autre. On apprend cependant que le jeu a été développé sous Unreal Engine 5 et très sincèrement, ça ne se voit aucunement si l'on se fie aux screenshots officiels et aux quelques séquences de gameplay de la vidéo. On attendra le trailer de gameplay pour se faire une meilleure idée du jeu, et en avoir le coeur net.

La sortie de Flint Treasure of Oblivion est attendue courant 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.