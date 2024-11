Flight Simulator 2024 : un lancement catastrophique, les joueurs en colère, Microsoft présente ses excuses

Sorti le 19 novembre 2024, Microsoft Flight Simulator 2024 n'avait visiblement pas anticipé l'attente qu'il pouvait susciter auprès des joueurs. Résultat, des serveurs saturés et l'impossibilité pour les joueurs de se lancer le jeu, ce dernier étant pieds et poings liés à ses serveurs, puisque tout est quasiment géré par le cloud. Après 4 ans d'attente, les joueurs ont donc répondu immédiatement par la colère, inondant les réseaux sociaux de commentaires négatifs et se ruant sur Metacritic et Steam pour provoquer du review bombing. La panique a été telle chez Asobo Studop et Microsoft que les deux entreprises ont été contraints de prendre la parole au travers d'une réunion de crise sur Teams. C'est là que nous avons appris que Microsoft a sous-estimé l'attente de son jeu et n'a pas su mobiliser assez de serveurs pour tenir la surcharge. Aux dernières nouvelles, il avait été prévu des serveurs pouvant accueillir 200 000 joueurs en simultané pour le lancement, ce qui est évidemment faible quand on sait que 15 millions de personnes avait acheté le Microsoft Flight Simulator de 2020. Une erreur de jugement qui se paye cher et qui va probablement prendre plusieurs semaines avant qu'on retrouve un rythme de croisière plus calme."Nous avons rencontré un problème avec le service qui gère les nouveaux systèmes de, comme le mode carrière et d'autres missions. Le serveur qui gère les requêtes de données est surchargé, ce qui provoque des ralentissements et autres problèmes. Les joueurs rencontrent donc de longs temps de chargement et des contenus manquants, comme certains avions qui disparaissent. Nous avons résolu ces problèmes et pouvons maintenant faire rentrer les joueurs à un rythme soutenu."Parmi les problèmes qui ont été listés sur les forums de discussion, il y a tout d'abord l'impossibilité de sortir de la page de chargement, où il fallaut parfois attendre plus de 40 minutes pour accéder au jeu. Les chanceux qui pouvaient passer l'écran principal constataient des textures disparues, des modèles 3D pas terminés et des crashs intempestifs. Bon courage aux équipes d'Asobo pour les prochains jours, ça risque d'être mouvementé.