Five Nights at Freddy’s : le film est un carton au box office alors que son budget est riquiqui

Five Nights at Freddy's, le film d'horreur adapté des jeux vidéo, également horrifiques. Avec un lancement chiffré à 78 millions de dollars aux Etats-Unis, le film est tout simplement le meilleur démarrage pour un film d'horreur en 2023. Son succès a surpris pas mal de monde, notamment l'industrie qui ne s'imaginait sans doute pas que le bouche-à-oreille soit aussi positif, surtout que le film n'a pas eu bonne presse (30% de moyenne sur Rotten Tomatoes), tandis que le public a un avis totalement contraire (88% la note spectateur). A ce jour, Five Nights at Freddy's culmine déjà à 215 millions de dollars de recettes au box office international, alors que son budget n'est que de 20 millions de dollars.





Emma Tammi qui s'est chargée de la réalisation et Jason Blum à la production, lui qui est un habitué des films d'horreurs. Nous avons d'ailleurs pu les interviewer il y a quelques semaines et c'est la vidéo que nous vous proposons un peu plus bas. Quant à l'histoire, elle nous raconte comment Mike va devenir le gardien de nuit de Freddy Fazbear’s Pizzeria, restaurant désaffecté, où des phénomènes étranges ont lieu la nuit.





Alors que The Marvels semble voué à un échec retentissant, il est un autre film sorti le 8 novembre 2023 qui est en train de connaître un succès fulgurant. Il s'agit deAu casting de ce film, on trouve des noms tels que Matthew Lillard (Scream), Josh Hutcherson (Peeta dans Hunger Games) et Elizabeth Lail (la série You), tandis que c'estLe film est donc sorti aujourd'hui, le même jour que The Marvels, le 8 novembre 2023.