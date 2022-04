Five Nights at Freddy’s Security Breach : un collector en physique annoncé, voici le contenu

Sorti le 16 décembre 2021 sur PC, PS5 et PS4 uniquement en dématérialisé, Five Nights at Freddy’s : Security Breach va faire l'objet d'une deuxième commercialisation puisqu'une édition boîte vient d'être confirmée. Les développeurs de Steel Wool Studios ont fait confiance à Microids et Maximum Games pour que leur jeu puisse profiter en sus d'une édition collector. Le contenu a déjà été détaillé et on aura droit à un exemplaire du jeu Five Nights at Freddy's : Security Breach, un SteelBook collector, une figurine exclusive de Vanny, une peluche réversible de Youtooz, un ensemble de badges peluches et d'autres goodies en plus comme un magnet et une boîte pizzaplex. En revanche, il va falloir se montrer patient car c'est seulement à l'automne prochain que ce collector verra le jour, d'autant que les précommandes seront ouvertes à partir du 29 avril 2022, uniquement pour les versions PS5 et PS4.

Five Nights at Freddy’s Security Breach - Edition Collector :