Final Vendetta : un nouveau beat'em all en pixel art qui rappelle Final Fight

Depuis Streets of Rage 4 et ses 2.5 millions de copies vendues (à la date arrêtée d'avril 2021), le beat'em all old school a le vent en poupe. Microids s'est engouffré avec succès grâce à Astérix & Obélix : Baffez-les tous, DotEmu nous prépare un Tortues Ninja : Shredder's Revenge et du côté des Anglais de Bitmap Bureau, on souhaite également rendre hommage à l'un des genres les plus populaires du jeu vidéo dans les années 80 et 90 avec Final Vendetta dont voici le premier trailer. Réalisé tout en pixel art, le titre met en scène 3 personnages distincts, ayant chaque sa propre palette de mouvements. On a pour commencer Duke Sancho avec ton haut jaune et sa veste rouge, il aligne les mandales comme il exécute les dragon-punchs avec aisance. Claire Sparks, qui semble être un gros copié-collé de Blaze semble être très agile avec ses kicks, tandis que Miller T. Williams fera parler ses biscotos à base de choppes et de suplex. Final Vendetta sera jouable aussi bien en solo qu'à deux en coopération avec 6 zones à nettoyer pour venir à bout de l'histoire. D'autres modes de jeu sont prévus comme les classiques Arcade, Versus, Survie et Boss Rush, pour ceux qui aiment se farcir tous les boss les uns après les autres. Prévu en version digitale, le jeu en physique sortira par le biais de Just for Games qui a prévu de commercialiser deux éditions collectors, mais uniquement sur PS5, PS4 et Nintendo Switch.