Fatal Fury First Contact : le jeu NeoGeo Pocket sur Nintendo Switch, un message de SNK

SNK poursuit les adaptations sur Nintendo Switch de ses anciennes gloires issues de la NeoGeo Pocket, sa console portable 16-bit sorti en 1999. Après SNK Gals' Fighters, King of Fighters R-2, Samurai Shodown ! 2 et The Last Blade : Beyond the Destiny, voilà venir Fatal Fury : First Contact qui est d'ores et déjà disponible à l'achat au moment où l'on couche ces signes. Pour pouvoir se rappeler de bons vieux souvenirs de boomers, il faudra vous acquitter de 7,99€, le prix de cette adaptation de Fatal Fury : First Contact qui permet de retrouver de vieilles figures de la licence Garô Densetsu. D'ailleurs, dans cette version, on retrouve pas mal de persos issus de l'ère Real Bout comme Rick Strowd et Li Xiangfei. Il y a bien sûr un trailer d'accompagnement, mais aussi un message en vidéo du producteur Yasuyuki Oda, qui précise que le premier vrai trailer de KOF XV aura lieu le 7 janvier à 3 heures du matin sur la chaîne YouTube de SNK. Il en profitera pour révéler l'identité du prochain combattant de Samurai Shodown. Yata !