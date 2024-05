F1 24 : Silverstone, Monaca, Shanghai, Lusail et Spa-Francorchamps, 13 min de gameplay

Vous voulez voir à quoi ressemblera le prochain F1 24 ? Pas de souci, Electronic Arts vient de lâcher une vidéo de gameplay de plus de 13 minutes pour faire ronronner les moteurs. Mais il n'y a pas que les oreilles qui sont dorlotés, les yeux aussi, puisque le titre affiche une très belle plastique, avec ce qu'il faut d'effets pour donner l'illusion. La vidéo présente sinon 4 circuits qui seront dans le jeu, tels que Silverstone, Monaca, Shanghai, Lusail et Spa-Francorchamps. De quoi constater que la modélisation des circuits a été réalisé aux petits oignons, mais aussi qu'ils sont présentés dans différentes conditions météorologiques et sous différents angles de caméra. Mais ce n'est pas tout, cette vidéo permet aussi d'avoir un aperçu des voitures de la saison 2024, mises à jour à l'aide de données de modélisation CAO. On apprend aussi que côté nouveautés, on retrouvera les voix off des pilotes, adaptées des émissions télévisées de F1, et le logiciel révolutionnaire Dynamic Diffuse Global Illumination, qui améliore l'éclairage, les ombres et les reflets. EA nous donne déjà rendez-vous le 7 mai prochain pour une vidéo Deep Dive.