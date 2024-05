Endless Ocean Luminous : un dernier trailer pour découvrir la faune maritime

Entre deux jeux Mario et un bon vieux remaster des familles, Nintendo n'a pas oublié que la série des Endless Ocean intéresse aussi les joueurs, notamment ceux qui se passionnent pour les fonds marins. Le troisième épisode Endless Ocean Luminous sort aujourd'hui d'ailleurs, et un trailer de lancement a été posté, histoire de rappeler que plus de 500 créatures maritimes nous attendent dans ces profondeurs de la mer. En plus de nager aux côtés des dauphins, des requins-baleines ou des tortues, ce sera aussi l'occasion de découvrir des lieux où vivent des coraux magnifiques, des algues géantes, ou des crevrasse profondes. Si Endless Ocean Luminous est avant tout un jeu solo, il dispose d'un mode multijoueur qui permet jusqu'à 30 joueurs de se retrouver ensemble dans ces lieux magiques. La sortie de Endless Ocean Luminous est disponible depuis ce 2 mai 2024.