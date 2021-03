El Shaddai : la sortie sur PC se précise, c'est prévu pour le mois prochain

El Shaddai : Ascension of the Metatron débarquera mi-avril. C'est en effet ce qu'annonce le studio japonais Crim par le biais d'un communiqué, en prenant le temps de glisser quelques images. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, on rappelle que le jeu est d'abord sorti sur Xbox 360 et PS3 il y a bientôt dix ans, et que son histoire s'inspire du Livre d'Hénoch. A l'époque, nous avions surtout été charmés par sa réalisation hors du temps et la qualité de sa B.O.



Même si les fans prient pour qu'une suite voie le jour, Sawaki Takeyasu (le réalisateur du jeu qui a racheté les droits en 2013) n'a rien annoncé pour le moment. Enfin, n'oublions pas de souligner que sur PC, El Shaddai : Ascension of the Metatron aura droit à un doublage en japonais et en anglais, ainsi qu'à des sous-titres.