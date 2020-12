El Shaddai : alors que les fans attendent une suite, le jeu va sortir sur PC

Disponible depuis 2011 sur Xbox 360 et PS3, El Shaddai : Ascension of the Metatron va faire l'objet d'un portage sur PC. C'est en effet ce qu'annonce son réalisateur Sawaki Takeyasu sur Twitter, sans préciser la moindre date de sortie. En revanche, il promet de donner régulièrement des nouvelles du développement, histoire de ne pas laisser les fans dans le flou. D'ailleurs, dans le même tweet, il souligne déjà que cette version comprendra aussi bien le doublage japonais qu'anglais, et que des sous-titres seront également disponibles.



Souvent moqué pour son gameplay d'un autre temps et son level design limité, El Shaddai : Ascension of the Metatron nous avait pourtant marqués par sa direction artistique singulière et son univers onirique. A l'heure actuelle, on ignore si Sawaki Takeyasu planche sur une suite, lui qui, en 2013, a racheté les droits d'El Shaddai. On espère toujours.