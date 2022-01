Dynasty Warriors 9 Empires : une démo jouable à un mois de sa sortie, en voici le contenu

Quasiment deux mois après le Japon, Dynasty Warriors 9 Empires va enfin être accessible aux joueurs européens - et donc français - par le biais d'une démo jouable. L'annonce vient d'être faite par Koei Tecmo qui précise que tous les joueurs sont concernés, qu'il s'agisse de ceux qui jouent sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch. Pas de jaloux donc, d'autant que cette démo présente les nouveautés de siège, dont à la fois des batailles d’invasion mais aussi de défense. Une belle opportunité de se faire la main dans ce tutoriel, sachant qu'il est possible de répéter chaque scénatrio de siège pour développer les meilleures stratégies. Mais ce n'est pas tout, il est aussi possible de se familiariser avec le mode création, qui permet de façonner ses propres officiers, sachant que les personnages créés dans cette démo pourront être transférés vers le jeu final, du moment qu'il s'agit de la même plateforme.



La sortie de Dynasty Warriors 9 : Empires est attendue pour le 15 février 2022 sur Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, Google Stadia, PlayStation 4 et PS5 (mais uniquement en dématérialisé).