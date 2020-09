Dynasty Warriors 9 Empires : le 1er épisode sur PS5 et Xbox Series X, un trailer officiel

Parce que la saga continue de cartonner dans les charts japonais et parce que le Tokyo Game Show 2020 bat son plein, Koei Tecmo a décidé de faire l'annonce de Dynasty Warriors 9 Empires, premier épisode à voir le jour sur PS5 et Xbox Series X. Bien sûr, il s'agira d'un épisode cross-gen puisqu'il est aussi prévu sur PS4 et Xbox One, mais aussi PC, et cette nouvelle itération à la lourde tâche de nous faire oublier le Dynastu Warriors 9 de 2018, sans doute l'un des moins appréciés de la série. Il faut dire qu'en passant à un jeu open world, le titre n'a pas réussi à convaincre et on se pose évidemment la question si les développeurs de Omega Force ont gardé la même structure. En attendant d'y voir plus clair, on a le droit à un teaser trailer où il ne se passe rien et où l'on ne voit rien non plus. Quelle vie les amis !