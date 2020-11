Dying Light Anniversary Edition : une version physique dans les tuyaux ? Amazon vend la mèche

The Following – une campagne non linéaire avec une gigantesque nouvelle carte ainsi qu'un buggy personnalisable.

– une campagne non linéaire avec une gigantesque nouvelle carte ainsi qu'un buggy personnalisable. Hellraid – le nouveau mode dark-fantasy, avec de nouveaux ennemis et objets à déverrouiller.

– le nouveau mode dark-fantasy, avec de nouveaux ennemis et objets à déverrouiller. La horde de Bozak – une série d'épreuves qui pousseront vos talents de parkour et de combat dans vos derniers retranchements.

– une série d'épreuves qui pousseront vos talents de parkour et de combat dans vos derniers retranchements. Cuisine & entrepôt – deux zones de quarantaine peuplées d'ennemis mortels et de butin d'exception.

– deux zones de quarantaine peuplées d'ennemis mortels et de butin d'exception. Jouez le zombie – un mode asymétrique dans lequel vous envahissez les parties des autres joueurs en tant que chasseur nocturne.

– un mode asymétrique dans lequel vous envahissez les parties des autres joueurs en tant que chasseur nocturne. Le casse de la prison – frayez-vous un passage dans une prison infestée de zombies. En solo ou entre amis.

– frayez-vous un passage dans une prison infestée de zombies. En solo ou entre amis. Pack Survivant ultime – des armes supplémentaires et des tenues exclusives pour survivre dans les rues infestées de zombies.

– des armes supplémentaires et des tenues exclusives pour survivre dans les rues infestées de zombies. Pack 5e anniversaire – ce lot de skins contenant de nouvelles armes, un skin de joueur et une peinture de buggy spéciale, célèbre 5 ans d'action-survie intense.



On rappelle que Dying Light est sorti en 2015 et que sa suite est toujours en chantier. " Il y a toute une équipe qui travaille sur l'annonce de la date de sortie et chacun des éléments qui l'accompagnent , indiquait le lead game designer Tymon Smektala en juin dernier . Je sais qu'elle veut surprendre les joueurs, je ne vais donc rien dévoiler non seulement pour eux, mais aussi pour notre communauté. La seule chose que je peux vous dire, c'est de nous faire confiance : on attaque la dernière phase de ce projet, on a besoin de votre soutien.



" Dying Light 2 est attendu sur Xbox One, PS4 et PC.

Techland aurait-il l'intention de commercialiser une version physique de Dying Light : Anniversary Edition ? C'est en tout cas ce que révèle Amazon selon lequel les possesseurs de PS4 et de Xbox One pourront se la procurer contre 39,99$ à partir du 8 décembre prochain ; une date confirmée également par Best Buy . Pour mémoire, cette édition anniversaire est disponible en dématérialisé sur le Xbox Store (59,99€) et le PlayStation Store (69,99€) depuis le 2 octobre dernier.En plus du jeu de base et des mises à jour successives, elle comprend :