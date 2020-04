Dual Universe : un trailer qui présente les vastes possibilités du jeu

En développement depuis 2014, Dual Universe a enfin droit à un premier trailer dans lequel Novaquark dévoile les immenses possibilités qui vont s'offrir aux joueurs. Réalisé en Voxels, le titre nous plonge dans un univers persistant où chacun sera libre de construire et créer ce qu'il veut. On pourra ainsi être un soldat, un commerçant, un architecte, un mineur, ou bien ouvrir son propre chantier de vaisseaux. Grâce à un système économique et politique poussé s'inspirant grandement de EVE Online, il sera possible de tout acheter et de revendre selon le cours du jour.Pour en apprendre davantage sur Dual Universe, les développeurs annoncent qu'un livestream aura lieu sur la chaîne Twitch officielle du jeu ce jeudi (30 avril 2020 donc) à 20h, heure française.