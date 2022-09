Dual Universe : après 2 ans de bêta, le jeu sort enfin, voici son trailer de lancement

Kickstarté en 2014, Dual Universe est enfin une réalité. Le MMO spatial français aux airs de Star Citizen est en effet disponible sur PC, notamment après deux ans de bêta qui ont permis aux développeurs de Novaquark de peaufiner le jeu après le feedback des joueurs. Histoire d'ailleurs de séduire un maximum de personnes, le studio français annonce qu'une version d'essai gratuite est disponible sur Steam qui fonctionne en autonomie par rapport au serveur principal du jeu. L'idée est de donner un aperçu du jeu, de son univers et de son gameplay via une expérience accélérée. Ambitieux sur de nombreux aspects, Dual Universe a ceci de particulier que son contenu est entièrement construit et dirigé par les joueurs, grâce à une technologie de construction en voxel décrite comme innovante. Les joueurs sont en effet libres de devenir des artistes, des mineurs, des chefs d'entreprise ou de choisir la profession de leur choix dans une économie de marché entièrement influencée par leurs propres actions. Ils peuvent construire leur fortune grâce à l'exploitation minière, au traitement du minerai, à la fabrication de cargos, au courtage de systèmes d'armes, etc. Tisser des liens, collaborer ou rivaliser, les joueurs sont amenés à prendre des décisions qui impliquent tout un système solaire. Le rôle qu’ils choisissent de jouer dans l'écosystème du jeu dépend entièrement de leurs actions, et non de classes prédéterminées. On avait d'ailleurs eu l'occasion d'y jouer il y a deux ans et notre ressenti était assez mitigé à l'époque, la faute à un jeu qui se dispersait un peu trop. On espère que les deux ans de bêta sont parvenus à améliorer les différents points faibles du jeu.