Drag X Drive : un jeu en fauteuil roulant pour la fonction 'Souris' de la Switch 2

Maintenant que la fonction "Souris" de la Nintendo Switch 2 a été officialisée et détaillée lors du Nintendo Direct du 2 avril 2025, il est grand temps pour Nintendo de la mettre en situation. Quoi de mieux donc que de développer un jeu spécifiquement pour cette nouvelle façon de jouer ? Avec Drag x Drive, il est question de diriger des joueurs de basket-ball en fauteuil roulant, mais en posant les Joy-Con 2 à plat. On dirige donc les personnages avec faisant glisser la manette et on shoote avec les boutons. Bien sûr que le gameplay ne risque pas d'être ultra profond et sans doute qu'il s'agit d'un jeu expérience comme Nintendo aime bien nous en proposer à chaque sortie de nouveau hardware, mai au moins, il y a une tentative d'innover, mais aussi de mettre en avant une discipline handisport. Et ça, ça mérite d'être salué. En revanche, aucune date de sortie n'a été révélée, si ce n'est un vague courant 2025.