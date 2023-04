Disney Speedstorm : le Mario Kart de Disney dispo en Early Access, nouveau trailer et détails

Plus d'un an après son annonce, et pas mal de vidéo explicatives (restées cependant assez confidentielles), Disney Speedstorm arrive enfin dans une version Early Access. Dès maintenant, en achetant le Pack Fondateur, il est donc possible d'accéder au jeu et ce quelle que soit la plateforme choisie : Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS5, PS5 et bien sûr PC. En lançant le jeu, les joueurs pourront accéder aux modes solo et multijoueur, aussi bien en local comme en ligne, et ainsi se faire la main sur le Mario Kart estampillé Disney. Le principe est identique au jeu de course de Nintendo, sauf que ce sont les personnages emblématiques de la firme de Disney qui sont proposés. On apprend autrement que le mode solo permettra de découvrir le scénario de la Tournée de saison, qui sera d'ailleurs le point de départ pour l'histoire de chaque saison. Chacune d'entre elle propose de nouveaux personnages Disney et Pixar, des karts, des pistes, et il faudra compter entre 6 à 8 semaines pour l'arrivée d'une nouvelle saison.Pour le lancement de l'Early Access, on a accès aux personnage suivants : Mickey, Donald, Megara, Hercule, Belle, la Bête, Jack Sparrow, Elizabeth Swann, Mowgli, Baloo, Mulan, Shang, Celia Boa, Bob Razowski, Sulli, Léon Bogue et Figment. A noter que la Saison 1 introduit l'équipe de la série Monstres et Cie, qui comprend Sulli, Bob Razowski, Léon Bogue et Celia Boa, en tant que pilotes à débloquer ainsi qu'un circuit baptisé "L'Usine" et inspiré des films Monster Inc. Allez, sans plus attendre, place au trailer de lancement.