Disney Speedstorm : les persos et le circuit Monstres & Cie confirmés dans le Mario Kart de Disney

Le Disney & Marvel Games Showcase a été l'occasion d'avoir des petites nouvelles de Disney Speedstorm, un Mario Kart-like avec les personnages de Disney, révélé lors d'un Nintendo Direct en février dernier. Cette fois-ci, c'est la licence Monstres & Cie qui fait son entrée officielle dans le jeu, ce qui signifie que Bob Razowski et Jacques Sullivan rejoignent le roster, déjà composé de Mickey, Jack Sparrow et Mulan. Bien sûr, ils ne seront pas le seuls de l'académie des Monstres à être jouables et le gameplay en fin de vidéo révèle la présence de Randall et Celia. D'autres personnages de l'univers ont déjà été confirmés et l'on sait déjà que la Bête, Mowgli et Baloo seront présents, sans oublier les circuits qui s'inspirent de chacune de ces licences. Côté gameplay, Disney Speedstorm offrira tout un tas de customisation, avec des éléments à rajouter ou renforcer pour gagner en statistiques. Bien sûr, à l'image de Mario Kart, il y aura des astuces de conduite pour aller plus vite, comme la gestion des dérapages, l'utilisation des boosts au bon moment et jouer avec les éléments des circuits, comme des raccourcis ou des chemins alternatifs. Pour l'heure, Disney Speedstorm n'a pas de date de sortie, mais il est prévu sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.