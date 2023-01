Disgaea 7 Vows of the Virtueless : le Tactical-RPG arrive en Occident, tous les détails

Sorti ce 26 janvier 2023 au Japon, Disgaea 7 va avoir droit à sa commercialisation en Occident. C'est NIS America qui a relayé la bonne nouvelle, révélant la date de sortie, programmée à l'automne prochain. Oui, il va falloir se montrer patient pour pouvoir découvrir le jeu avec des sous-titres français, le doublage n'étant pas d'actualité encore sur la franchise. Les joueurs auront droit cependant à un doublage japonais et anglais, tandis que le jeu se nommera Disgaea 7 Vows of the Virtueless par chez nous. Un trailer (avec les voix anglaises) a d'ailleurs été publié afin de nous faire passer la bonne nouvelle, et nous faire découvrir les premières images du royaume de Hinomoto, pris par un changemenbt d'époque majeur. On suivra les aventures de Fuji, un samurai un peu paresseux, et Pirilika, une fan inconditionnelle du Bushido, qui vont devoir faire équipe pour lutter contre le régime tyrannique en place. Il sera toujours question d'un Tactical-RPG, avec pas moins de 40 classes de personnages différentes. Pour la version physique, NIS America a prévu un mini-artbook et la BO à télécharger en version numérique comme bonus.