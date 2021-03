Disco Elysium The Final Cut : un dernier trailer séduisant pour la sortie sur PS4 et PS5

Sorti il y a deux ans sur PC et uniquement en anglais, on ne peut pas dire que Disco Elysium était un titre forcément accessible, d'autant plus devant la masse de textes alambiqués qu'il proposait. Qu'importe, ce RPG aux grosses composantes narratives fut une immense claque pour tous ceux qui s'y sont essayés, à tel point qu'à JEUXACTU, nous nous sommes même demandés s'il ne s'agissait pas du GOTY 2019. Un 19/20 , ça arrive assez peu dans nos colonnes, tout de même !Les curieux seront donc ravis d'apprendre que la version Final Cut est désormais disponible, enfin, sur consoles de salon : pour le moment, seules les versions PS4 et PS5 sont commercialisées mais les moutures Switch et Xbox arriveront plus tard cet été, histoire de combler tout le monde. Et au programme des nouveautés, on notera surtout une traduction française (ainsi que dans d'autres langues), un doublage intégral en anglais et d'autres friandises qui devraient optimiser cette expérience largement récompensée lors de sa sortie originale. D'ailleurs, une série TV va carrément voir le jour : c'est pour dire. Foncez !