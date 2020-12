Disco Elysium : l'édition définitive sortira en 2021, le trailer des Game Awards

Disco Elysium aura donc droit à une édition définitive, comme l'ont rélévé les Game Awards 2020 de cette nuit. Baptisée Disco Elysium : Final Cut, elle permettra tout d'abord de profiter d'un doublage taillé sur mesure pour les habitants de Revachol. On nous promet également des nouvelles quêtes, ainsi que la possibilité de découvrir des endroits jusqu'à présent inexplorés. Commercialisé au prix de 39,99€, le jeu sera gratuit pour tous ceux qui disposent déjà de la version originale ; ils n'auront qu'à técharger une mise à jour pour profiter de tous les ajouts.Par ailleurs, Disco Elysium : Final Cut va faire l'objet d'une édition collector tirée à seulement 2 000 exemplaires . Contre 249,99$, elle permettra de mettre la main sur une sculpture "Mind Totem" peinte à main, une version physique du jeu avec une jaquette réversible, un artbook de 190 pages, ou encore une carte du quartier de la Martinaise ; tout ça soigneusement disposé dans un coffret premium. Enfin, n'oublions pas de préciser que le jeu sortira en mars 2021 sur PC, PS5, PS4 et Stadia, et pas avant l'été 2021 sur Nintendo Switch, Xbox Series X et Xbox Series S.